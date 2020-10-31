Воля поиздевался над бойфрендом Бузовой

Воля в своём новом юмористическом монологе прошёлся тяжёлой юмористической артиллерией по возлюбленному Ольги Бузовой Давиду Манукяну.

Успех Манукяна начался с того, что он сумел получить статус бойфренда гламурной дивы Ольги Бузовой.

Никому ранее неизвестный блогер поднялся, стал снимать пафосные клипы и участвовать в различных шоу.

Совместное творчество Манукяна и Киркорова стало объектом осмеяния Павла Воли.

Воля припомнил совместный клип Киркорова и Манукяна на песню "Роли на руке".

Юморист резонно заметил, что радоваться часам за восемь тысяч долларов мог только один Манукян. Для Киркорова такое приобретение является скучной обыденностью, так как у Филиппа еще в 90-е был свой самолёт.

Воля не прекратил издёвки над Манукяном, известным как Дава.