Воля в своём новом юмористическом монологе прошёлся тяжёлой юмористической артиллерией по возлюбленному Ольги Бузовой Давиду Манукяну.
Успех Манукяна начался с того, что он сумел получить статус бойфренда гламурной дивы Ольги Бузовой.
Никому ранее неизвестный блогер поднялся, стал снимать пафосные клипы и участвовать в различных шоу.
Совместное творчество Манукяна и Киркорова стало объектом осмеяния Павла Воли.
Воля припомнил совместный клип Киркорова и Манукяна на песню "Роли на руке".
Юморист резонно заметил, что радоваться часам за восемь тысяч долларов мог только один Манукян. Для Киркорова такое приобретение является скучной обыденностью, так как у Филиппа еще в 90-е был свой самолёт.
Воля не прекратил издёвки над Манукяном, известным как Дава.
"Дава, я понимаю, ты радуешься часам. Ты копил, отказался от ремня, снимал вайны, живешь с Бузовой — прошёл через все виды унижений", — добил Воля блогера.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?