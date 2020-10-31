Строгая телесваха поделилась в Instagram снимком, на котом она предстала похожей на надменную школьную учительницу.
Фото было сделано ориентировочно в 90-е годы. Тогда Сябитова возглавляла агентство знакомств.
Женщину нетрудно узнать. Более двадцати лет назад Сябитова была всё той же рыжей женщиной с непростым нравом. Карьера "соединительницы сердец" перекочевала на телевидение.
В своем посте 58-летняя Роза Райфовна объяснила, что не хотела бы снова стать молодой.
У возраста за 50, по мнению телесвахи, есть свои преимущества. Женщины в возрасте, по словам Сябитовой имеют привычку думать, прежде чем что-то делать.
"Это, кстати, полезный навык не только после 50", — уточнила телеведущая.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?