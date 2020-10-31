Актриса, известная по фильму "Мстители", стала супругой 38-летнего шоумена Колина Джоста.
Помолвка звёздной пары состоялась еще полтора года назад. Напрасно пара ждала, когда будут сняты ограничения из-за эпидемии COVID-19.
Пришлось именитым жениху и невесте довольствоваться скромным свадебным торжеством, на которое пригласили только самых близких.
Супруг Йоханссон известен как автор американского шоу "Субботний вечер в прямом эфире".
Колин Джост станет третьим по счёту супругом актрисы.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?