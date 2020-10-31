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Звезду "Универа" осудили за гулянку

Каждое массовое мероприятие, проведённое по инициативе звёзд шоу-бизнеса, вызывает шквал осуждения интернет-пользователей.

На этот раз досталось Анне Хилькевич, которая не удержалась от соблазна устроить праздник в честь своего дня рождения.

Гости Хилькевич собрались в клубе, в котором устроили весёлую вечеринку.

Подписчицы актрисы тут же обрушились на неё с обвинениями. Претензии эти не новы.

"Вокруг пандемия. Люди умирают, а вы веселитесь", — пишут строгие интернет-моралисты.

Хилькевич уже благополучно переболела COVID-19, а вот те, кто не успел обзавестись спасительными антителами, подвергают себя опасности.

На празднике гуляла Рита Дакота, которая выложила в Сеть снимки с гламурного праздника.

В Сети назвали поведение звёзд безответственным.

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