Каждое массовое мероприятие, проведённое по инициативе звёзд шоу-бизнеса, вызывает шквал осуждения интернет-пользователей.
На этот раз досталось Анне Хилькевич, которая не удержалась от соблазна устроить праздник в честь своего дня рождения.
Гости Хилькевич собрались в клубе, в котором устроили весёлую вечеринку.
Подписчицы актрисы тут же обрушились на неё с обвинениями. Претензии эти не новы.
"Вокруг пандемия. Люди умирают, а вы веселитесь", — пишут строгие интернет-моралисты.
Хилькевич уже благополучно переболела COVID-19, а вот те, кто не успел обзавестись спасительными антителами, подвергают себя опасности.
На празднике гуляла Рита Дакота, которая выложила в Сеть снимки с гламурного праздника.
В Сети назвали поведение звёзд безответственным.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?