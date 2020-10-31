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Судебные приставы разыскивают Элджея из-за долга в миллион рублей

С популярного рэпера Элджея судебные приставы хотят взыскать один миллион рублей. На эту сумму музыканта оштрафовала налоговая служба. Оказалось, что рэпер не платит налоги.

Отец Элджея рассказал, что долг образовался по причине того, что рэпер уже больше года не занимался семейным бизнесом по производству мебели. Элджей просто забросил фамильное предприятие.

Папа рэпера уверен, что его сын даже не в курсе о своём розыске.

"А я тут причём? У сына и спрашивайте!" — отметил Константин Узенюк.

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