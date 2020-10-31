Сына певицы Жасмин наказали за лихачество за рулём

Михаил, 23-летний сын Жасмин и владельца ресторанного бизнеса Вячеслава Семендуева, отличился на московских дорогах.

Выпускник МГИМО накопил огромное число штрафов, связанных с нарушением ПДД. В общей сложности молодому человеку выписали 567 штрафов на сумму 700 тысяч рублей.

Взыскивать задолженность с сына знаменитости решили в судебном порядке. Пока он не погасит долг, не может сесть за руль. Кроме того, ему запрещён выезд за границу.

Это старший ребёнок дагестанской исполнительницы. Жасмин воспитывает ещё дочку Маргариту и сына Мирона.