Так уж повелось, что на "Поле чудес" с пустыми руками не приходят.
Участники передачи, как правило, привозят в подарок ведущему различную снедь.
Огурцы, мёд, яблоки и другую продукцию сельского хозяйства, по словам Якубовича, он после передачи скармливает зрителям. Барабан передачи превращается в обильный стол с яствами.
Все желающие угощаются богатыми подношениями, предназначенными изначально для телеведущего.
Сейчас же, когда зрителей в зале заменили жёлтые шарики с улыбающимся смайликом, судьба щедрых гостинцев неизвестна.
Что же касается несъедобных подарков — всевозможных лаптей, бурок и сабель, — то они находят своё место в музее "Поле-чудес", расположенном в телецентре Останкино.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?