Якубович объяснил, что он делает с яствами "Поля чудес"

Так уж повелось, что на "Поле чудес" с пустыми руками не приходят.

Участники передачи, как правило, привозят в подарок ведущему различную снедь.

Огурцы, мёд, яблоки и другую продукцию сельского хозяйства, по словам Якубовича, он после передачи скармливает зрителям. Барабан передачи превращается в обильный стол с яствами.

Все желающие угощаются богатыми подношениями, предназначенными изначально для телеведущего.

Сейчас же, когда зрителей в зале заменили жёлтые шарики с улыбающимся смайликом, судьба щедрых гостинцев неизвестна.

Что же касается несъедобных подарков — всевозможных лаптей, бурок и сабель, — то они находят своё место в музее "Поле-чудес", расположенном в телецентре Останкино.