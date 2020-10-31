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Звезда сериала "Интерны" рассказала, что заставило её пойти в секту

Андрей Малахов устроил актрисе и её сыну "очную ставку".

Звезда сериала "Интерны" рассказала, что заставило её пойти в секту

Сын актрисы Юлии Назаренко-Благой пришёл ранее на программу "Прямой эфир". В шоу Андрея Малахова парень пожаловался на мать, которая якобы лишила его жилья, так как попала под влияние религиозных аферистов.

Актриса состоит в секте Софии Святодух. Лидер объединения в прошлом работала продавцом обуви на Украине.

Юлия Назаренко-Благая поспешила сама стать участницей ток-шоу. Актриса объяснила, что её сын решил пропиариться на семейном скандале.

Звезда "Интернов" отказалась называть общину, в которой она состоит, сектой.

Женщина рассказала, что пришла за помощью к лидеру религиозного объединения по совету одного учёного. Она пыталась помочь тяжело больному сыну с диагнозом гипертензия головного мозга. По убеждению актрисы, София Николаевна Святодух помогла её сыну преодолеть болезнь. 

Юлия Назаренко-Благая объяснила, что лидер их общины консультирует всех желающих как духовный психолог.

На встречах в их объединении, по словам актрисы, они занимаются только творчеством — организуют концерты и выступления, поют красивые духовные песни.

Сын актрисы Николай просит вытащить мать из секты, адепты которой, по его словам, ему угрожают. Парень рассказал, что вынужден был даже сменить место жительства.

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