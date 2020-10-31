Андрей Малахов устроил актрисе и её сыну "очную ставку".
Сын актрисы Юлии Назаренко-Благой пришёл ранее на программу "Прямой эфир". В шоу Андрея Малахова парень пожаловался на мать, которая якобы лишила его жилья, так как попала под влияние религиозных аферистов.
Актриса состоит в секте Софии Святодух. Лидер объединения в прошлом работала продавцом обуви на Украине.
Юлия Назаренко-Благая поспешила сама стать участницей ток-шоу. Актриса объяснила, что её сын решил пропиариться на семейном скандале.
Звезда "Интернов" отказалась называть общину, в которой она состоит, сектой.
Женщина рассказала, что пришла за помощью к лидеру религиозного объединения по совету одного учёного. Она пыталась помочь тяжело больному сыну с диагнозом гипертензия головного мозга. По убеждению актрисы, София Николаевна Святодух помогла её сыну преодолеть болезнь.
Юлия Назаренко-Благая объяснила, что лидер их общины консультирует всех желающих как духовный психолог.
На встречах в их объединении, по словам актрисы, они занимаются только творчеством — организуют концерты и выступления, поют красивые духовные песни.
Сын актрисы Николай просит вытащить мать из секты, адепты которой, по его словам, ему угрожают. Парень рассказал, что вынужден был даже сменить место жительства.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?