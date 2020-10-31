Дочь Ивана Урганта рассказала историю любви с афроамериканцем

Дочь супруги Ивана Урганта Эрика Кикнадзе, которую ведущий воспитал как родную, сейчас учится Нью-Йорке в школе дизайна.

Девушка рассказала, что со своим возлюбленным по имени Мозес познакомилась на дне рождении подруги.

Затем они случайно встретились в супермаркете. Мозес пригласил девушку на свидание.

Эрика рассказала, что Мозес подкупил её тем, что умеет внимательно слушать.

"После месяца общения мы стали не разлей вода, всегда вместе. Он — мужская версия меня, я — его женская версия", — объяснила Кикнадзе.

20-летняя девушка рассказала, что Мозес — её первая любовь. Парень, по словам Эрики, умеет красиво ухаживать. Он устраивает ей приятные сюрпризы и дарит необычные подарки.

Эрика Кикнадзе под влиянием своего афроамериканского возлюбленного включилась в борьбу с расизмом.

Они активно выступают на различных акциях протеста, выступая против ущемления прав темнокожих жителей США.