Актёр Михаил Ефремов передумал отбывать наказание в Чувашии. Теперь он хочет остаться в московском СИЗО № 5, где находится сейчас.
Заключённые столичного СИЗО имеют право на ежедневные телефонные разговоры с близкими, и проживают в отдельных комнатах. Однако арестанты изолятора не хотят, чтобы Ефремов отбывал заключение вместе с ними.
"Актёра Ефремова нам бы в отряд не особо желательно. Он ни по сантехнике, ни по электрике не сможет ничего сделать. У него нет профессии, которая бы тут пригодилась. Я, скажем, кузнец. А какую ему должность прикажете? У нас по штатному расписанию есть только одна подходящая вакансия — "разнорабочий". А знаете, как они загружены? Это будет мука для всех", — сообщил один из заключённых изданию "Московский комсомолец".
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?