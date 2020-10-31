Заключённые московского СИЗО отказываются работать с Ефремовым

Актёр Михаил Ефремов передумал отбывать наказание в Чувашии. Теперь он хочет остаться в московском СИЗО № 5, где находится сейчас.

Заключённые столичного СИЗО имеют право на ежедневные телефонные разговоры с близкими, и проживают в отдельных комнатах. Однако арестанты изолятора не хотят, чтобы Ефремов отбывал заключение вместе с ними.