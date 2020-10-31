Шукшина и Алибасов собирались завести ребёнка

Юрист Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что 82-летняя актриса и 73-летний продюсер подумывали о том, чтобы стать родителями.

"Суррогатное материнство в России не запрещено, для этого не существует никаких возрастных ограничений", — объяснила адвокат актрисы.

По словам Юлии Вербицкой-Линник, супружеской паре помешал осуществить свои планы имущественный конфликт, возникший из-за квартиры, которую актриса подарила супругу.

Сейчас отношения Шукшиной и Алибасова остаются неровными. У Бари Алимовича обнаружены необратимые нарушения в коре головного мозга. Врачи поставили продюсеру диагноз корсаковский психоз.

Интернет-пользователи предположили, что пожилую пару, вероятно, на такую идею вдохновлял пример Аллы Пугачёвой, не побоявшейся стать матерью в преклонном возрасте.