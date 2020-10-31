Кудрявцева кинула на счёт Самбурской деньги "на бедность"

В шоу Comment Out звёзду шоу-бизнеса ждали непростые испытания.

Настасью Самбурскую согласно условиям шоу заставили звонить Лере Кудрявцевой, чтобы напроситься к ней на передачу "Секрет на миллион".

Самбурская со всей артистической убедительностью изложила Кудрявцевой суть проблемы.

Актриса объяснила, что ей очень нужны деньги, поэтому она готова выложить на шоу самые мощные истории из своей жизни. Она убеждала Леру, что пойдёт до конца, лишь бы получить вожделенный миллион.

Кудрявцеву звонок Самбурской очень удивил. Вместо того, чтобы рассмотреть просьбу Настасьи, ведущая просто кинула на счёт звезды "Универа" 30 тысяч рублей.