"Выжемать": Валерии досталось за публикацию фото в купальнике

Певица Валерия опубликовала в Instagram фотографию в купальнике. Недавно она отдыхала в Дубае и решила напомнить подписчикам, что, несмотря на свои 52 года, она всё ещё находится в отличной форме.

Однако поклонники артистки отреагировали скорее негативно. В комментариях к публикации пользователи заметили, что фото слишком откровенно для женщины, которой исполнилось 52 года.