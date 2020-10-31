Певица Валерия опубликовала в Instagram фотографию в купальнике. Недавно она отдыхала в Дубае и решила напомнить подписчикам, что, несмотря на свои 52 года, она всё ещё находится в отличной форме.
Однако поклонники артистки отреагировали скорее негативно. В комментариях к публикации пользователи заметили, что фото слишком откровенно для женщины, которой исполнилось 52 года.
"Зачем такое показывать", "годы не скроешь", "и эта туда же", "чай не шешнадцать", "выжемать", — комментируют фанаты Валерии.
"Просьба их не повторять, ибо… считайте, что всё уже прочитала", — отреагировала на критику певица.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?