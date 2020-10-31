Композитор Игорь Крутой в порыве нежных отцовских чувств поздравил 39-летнего сына Николая с днём рождения.
Знаменитый музыкант вспомнил историю из детства старшего сына.
Крутой рассказал, что хотел польстить Алле Борисовне, поэтому подговорил маленького Колю назвать Пугачёву, когда его спросят о том, кто его любимый исполнитель.
По словам Крутого, он всю дорогу в Останкино репетировал с сыном знаменательную фразу, которая должна была поспособствовать карьерному росту композитора, так как он очень рассчитывал на сотрудничество с Аллой Борисовной.
Ребёнок отлично показывал свои артистические способности на репетиции, однако во время записи телевизионной передачи, когда прозвучал ожидаемый вопрос, Коля задумался. Потом мальчик с уверенностью назвал имя Юрия Антонова.
Детская честность взяла верх над честолюбивыми планами отца.
Игорь крутой сказал, что сын "чуть не уничтожил папину карьеру".
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?