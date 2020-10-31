Крутой рассказал, как принципиальный сын помешал его карьере

Композитор Игорь Крутой в порыве нежных отцовских чувств поздравил 39-летнего сына Николая с днём рождения.

Знаменитый музыкант вспомнил историю из детства старшего сына.

Крутой рассказал, что хотел польстить Алле Борисовне, поэтому подговорил маленького Колю назвать Пугачёву, когда его спросят о том, кто его любимый исполнитель.

По словам Крутого, он всю дорогу в Останкино репетировал с сыном знаменательную фразу, которая должна была поспособствовать карьерному росту композитора, так как он очень рассчитывал на сотрудничество с Аллой Борисовной.

Ребёнок отлично показывал свои артистические способности на репетиции, однако во время записи телевизионной передачи, когда прозвучал ожидаемый вопрос, Коля задумался. Потом мальчик с уверенностью назвал имя Юрия Антонова.

Детская честность взяла верх над честолюбивыми планами отца.

Игорь крутой сказал, что сын "чуть не уничтожил папину карьеру".