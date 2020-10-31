Кудрявцева "пожертвовала" Самбурской 30 тысяч рублей

Недавно Анастасия Самбурская стала гостем шоу Comment Out. Артистка должна была позвонить известной телеведущей Лере Кудрявцевой.

Актриса связалась с ней и попросила поучаствовать в передаче "Секрет на миллион". Она обосновала это тем, что ей срочно нужны были деньги.

"Привет. У меня не очень скромная просьба. Я бы хотела попроситься гостем к тебе в "Секрет на миллион". Реально? Даже не из-за эфира. Деньги просто очень нужны. Я сто процентов до конца дойду. Все расскажу. У меня мощные истории", — говорила по телефону Самбурская.

Однако Кудрявцева ответила ей, что в её шоу не платят деньги. Самбурская после этого просто бросила трубку. Примечательно, что спустя несколько минут актрисе пришли на счёт 30 тысяч рублей, которые ей отправила Кудрявцева.