Недавно Анастасия Самбурская стала гостем шоу Comment Out. Артистка должна была позвонить известной телеведущей Лере Кудрявцевой.
Актриса связалась с ней и попросила поучаствовать в передаче "Секрет на миллион". Она обосновала это тем, что ей срочно нужны были деньги.
"Привет. У меня не очень скромная просьба. Я бы хотела попроситься гостем к тебе в "Секрет на миллион". Реально? Даже не из-за эфира. Деньги просто очень нужны. Я сто процентов до конца дойду. Все расскажу. У меня мощные истории", — говорила по телефону Самбурская.
Однако Кудрявцева ответила ей, что в её шоу не платят деньги. Самбурская после этого просто бросила трубку. Примечательно, что спустя несколько минут актрисе пришли на счёт 30 тысяч рублей, которые ей отправила Кудрявцева.
"Есть человек среди людей шоу-бизнеса", — удивилась артистка.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?