Нежный слух Макаревича страдает от таких музыкальных пыток.
Рок-музыкант пожаловался, что вынужден слушать современные композиции, так как он находится в отеле, а модная музыка звучит там "из всех отверстий".
Андрей Вадимович легко объяснил "рецепт приготовления" современного хита. Макаревич уверен, что стоит только взять шлягер прошлого, упростить его до двух аккордов, и получится модная композиция.
"Мелодия мяукается безголосо. Бесполая пресная кашка-размазня", — дал Макаревич характеристики хитам, которые сейчас в ходу.
Макаревича удивило не то, что такая музыка существует, а то, что она в моде.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?