"Мяукается безголосо". Макаревич разнёс хиты современного шоу-бизнеса

Нежный слух Макаревича страдает от таких музыкальных пыток.

Рок-музыкант пожаловался, что вынужден слушать современные композиции, так как он находится в отеле, а модная музыка звучит там "из всех отверстий".

Андрей Вадимович легко объяснил "рецепт приготовления" современного хита. Макаревич уверен, что стоит только взять шлягер прошлого, упростить его до двух аккордов, и получится модная композиция.

"Мелодия мяукается безголосо. Бесполая пресная кашка-размазня", — дал Макаревич характеристики хитам, которые сейчас в ходу.

Макаревича удивило не то, что такая музыка существует, а то, что она в моде.