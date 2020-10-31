Винницкая из "ВИА Гры" рассказала о приставаниях поклонников

Поклонники были уверены, что имеют дело с доступными женщинами.

Бывшая солистка группы с провокативным названием "ВИА Гра" Алена Винницкая рассказала, что многие поклонники воспринимали девушек исключительно как объект сексуального влечения.

Певицы пояснила, что продюсеры как могли оберегали солисток "ВИА Гры" от желающих "снять" девушек на ночь.

Только спустя годы руководители проекта рассказали Алёне о том, сколько им поступало предложений провести время с певицами в гостинице или сауне.

Сама идея "ВИА Гры" основывалась на сексуальном подтексте, поэтому такая реакция мужчин и уверенность их в том, что девушки доступны, никого не удивляла.

Винницкая рассказала, как однажды их не смогли оттеснить от толпы мужчин, которые сумели "облапать" выходящих из концертного зала солисток.

Алёна ушла из "ВИА Гры" спустя три года. Сейчас она работает ведущей на украинском телевидении.