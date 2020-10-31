Блогер Даня Милохин помогает приёмному отцу построить бизнес

Известный TikTok блогер Даня Милохин рассказал, как тратит деньги, которые зарабатывает на приложении.

Сейчас блогер зарабатывает миллионы рублей хотя с 3 до 13 лет он прожил в детском доме. Затем его забрала приёмная семья, которой, как признался сам Даня, он принёс немало проблем.

Изначально блогер не слишком разумно расходовал заработанные средства, однако со временем стал их откладывать и даже начал помогать приёмным родителям.