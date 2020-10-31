Известный TikTok блогер Даня Милохин рассказал, как тратит деньги, которые зарабатывает на приложении.
Сейчас блогер зарабатывает миллионы рублей хотя с 3 до 13 лет он прожил в детском доме. Затем его забрала приёмная семья, которой, как признался сам Даня, он принёс немало проблем.
Изначально блогер не слишком разумно расходовал заработанные средства, однако со временем стал их откладывать и даже начал помогать приёмным родителям.
"Как и обычный человек, стал тратить все на вещи, дорогую еду. И сейчас на это уходит куча денег. Но потом я начал что-то откладывать. Помогаю родителям, отец хочет бизнес построить", — рассказал Милохин.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?