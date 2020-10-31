На сорокалетие муж подарил Кардашьян голограммный фантом покойного отца

Трехметровая голограмма умершего 13 лет назад отца знаменитой модели поздравила дочку с 40-летием.

Сама изменница назвала этот подарок "голосом с небес".

Обладательница шикарных форм три минуты слушала речь голограммной копии отца. Ким не могла сдержать слёз, слушая как "отец" говорит, что гордится своей дочерью.

Супруг Кардашьян миллионер Канье Уэст не удержался от того, чтобы вложить в уста чудо-голограммы слова, восхваляющие себя любимого.

Он заставил высокотехнологичного клона умершего юриста армянского происхождения похвалить и себя самого.

Отношения Канье Уэст и Ким Кардашьян были на гране разрыва. Модель говорила о биполярном расстройстве супруга. Поклонники Ким гадают, сможет ли сказочный подарок супруга спасти разрушающийся брак.