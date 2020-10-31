Тимати продолжает собирать гангстерскую компанию, чтобы снимать мажорные клипы.
На этот раз крутые звёзды решили сыграть в мафию. Песня, на которую снят клип, называется "Rolls Royce". В центре внимания рэперов снова оказывается крутая тачка.
Роли в клипе распределись таким образом: Крид стал киллером, Джиган вышибалой, а Тимати картёжным шулером.
Сюжет клипа как всегда на пафосе. Дерзкая компания забирает у мафии деньги и пускается в бега.
Дерзкий поступок, однако, не остаётся безнаказанным. От пули погибают Тимати и Крид.
Кажется, что их пристрелил Джиган, однако "убийцей" оказывается знаменитый бригадир Саша Белый. Его в клипе сыграл сам Сергей Безруков.
"Мы продолжаем снимать клипы уровнем выше русских фильмов", — гласит надпись в описании ролика.
Подписчики гоп-компании оценили зрелищность бандитской истории и предложили ребятам снимать полнометражные фильмы в духе "Бригады".
Клип уже набрал около трёх миллионов просмотров.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?