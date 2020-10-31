В клипе Тимати снялся главный "бригадир" страны - Сергей Безруков

Тимати продолжает собирать гангстерскую компанию, чтобы снимать мажорные клипы.

На этот раз крутые звёзды решили сыграть в мафию. Песня, на которую снят клип, называется "Rolls Royce". В центре внимания рэперов снова оказывается крутая тачка.

Роли в клипе распределись таким образом: Крид стал киллером, Джиган вышибалой, а Тимати картёжным шулером.

Сюжет клипа как всегда на пафосе. Дерзкая компания забирает у мафии деньги и пускается в бега.

Дерзкий поступок, однако, не остаётся безнаказанным. От пули погибают Тимати и Крид.

Кажется, что их пристрелил Джиган, однако "убийцей" оказывается знаменитый бригадир Саша Белый. Его в клипе сыграл сам Сергей Безруков.

"Мы продолжаем снимать клипы уровнем выше русских фильмов", — гласит надпись в описании ролика.

Подписчики гоп-компании оценили зрелищность бандитской истории и предложили ребятам снимать полнометражные фильмы в духе "Бригады".

Клип уже набрал около трёх миллионов просмотров.