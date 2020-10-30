"Бесприданница" советского кино начала интенсивно зарабатывать в своём Instagram-аккаунте.
Знаменитая телесваха периодически хвалит в своём личном профиле различные товары. На этот раз Гузеева порекомендовала подписчикам обзавестись хорошим постельным бельём.
Интернет-пользователи не оценили коммерческое рвение Гузеевой. Подписчики упрекнули ведущую в том, что она засорила свой аккаунт рекламой.
Лариса Андреевна не стала молчать. Она осадила зарвавшихся комментаторов, объяснив, что Instagram для того и создан, чтобы публиковать там рекламные посты. Развлекать публику бесплатно Гузеева не собирается.
Ранее артистка упрекнула критиков в том, что они обсуждают её вес и внешность. Ведущая посоветовала недоброжелателям вместо того, чтобы писать язвительные комментарии, заняться сексом.
Подписчики тут же связали новый товар Гузеевой и её совет.
"Все логично. Занимайтесь сексом. Вот вам матрас", — съязвили в Сети.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.