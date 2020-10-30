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Гузеева превратила свой Instagram "в магазин на диване"

"Бесприданница" советского кино начала интенсивно зарабатывать в своём Instagram-аккаунте.

Гузеева превратила свой Instagram "в магазин на диване"

Знаменитая телесваха периодически хвалит в своём личном профиле различные товары. На этот раз Гузеева порекомендовала подписчикам обзавестись хорошим постельным бельём.

Интернет-пользователи не оценили коммерческое рвение Гузеевой. Подписчики упрекнули ведущую в том, что она засорила свой аккаунт рекламой.

Лариса Андреевна не стала молчать. Она осадила зарвавшихся комментаторов, объяснив, что Instagram для того и создан, чтобы публиковать там рекламные посты. Развлекать публику бесплатно Гузеева не собирается.

Ранее артистка упрекнула критиков в том, что они обсуждают её вес и внешность. Ведущая посоветовала недоброжелателям вместо того, чтобы писать язвительные комментарии, заняться сексом.

Подписчики тут же связали новый товар Гузеевой и её совет.

"Все логично. Занимайтесь сексом. Вот вам матрас", — съязвили в Сети.

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