Кети Топурия берегла весть о беременности для нового клипа

Сообщить поклонникам о своём интересном положении певица решила с помощью клипа.

Группа A'Studio презентовала клип на песню "Се ля ви".

Солистка до последнего старалась держать в тайне свою беременность, однако интернет-пользователи давно раскусили певицу. Не могли их обмануть уклончивые ответы Кети. Подписчики певицы догадались о том, что она скоро снова станет мамой.

На видео исполнительница предстала в брюках для беременных, которые поддерживали внушительный живот.

"Мне хотелось, чтобы об этой важной новости узнали, посмотрев наше новое красивое видео", — сказала Кети.

Солистка A'Studio рассказала, что когда она была беременна первой дочкой, она тоже снялась в клипе на песню ''Вот она любовь''. Топурия считает, что это прекрасная память о счастливом ожидании ребёнка.