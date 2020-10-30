Владимир Пресняков-старший с женой вспомнили о грехах молодости

Супруги Пресняковы приняли участие в программе "Судьба человека".

В передаче Бориса Корчевникова крепкая пара призналась, что в какой-то момент они чуть было не расстались.

Кризис семейных отношений наступил тогда, когда Преснякова пригласили в хороший музыкальный ансамбль. Музыкант метался между творчеством и семьей.

На фоне возможного расставания Елена Преснякова решилась на аборт.

"Наверное, Лена подумала, что мы расстаемся, вот и пошла на это… А мне хотелось поиграть с классными музыкантами, но потом я понял, что надо вернуться к ней, и сделал это", — объяснил композитор.

О роковом шаге супруги до сих пор себя корят.

"Даже когда в церковь иду, обязательно ставлю свечку за малыша. Вина моя осталась, она есть. Я считаю, что это грех. Сейчас бы этот ребенок был старше Вовы", — сделала тяжелое признание Елена.

Утешением супругов сейчас являются внуки.

Они вспомнили свою первую невестку Кристину Орбакайте. По мнению старших Пресняковых, их сын хотел видеть в Кристине просто жену, а она всегда представляла собой талантливую личность, которая стремилась к реализации.

Пресняковы рады, что Наталья Подольская родила Владимиру второго сына.