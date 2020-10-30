Экс-адвокат Ефремова рассказал, что семья артиста очень просила его взяться за дело о смертельном ДТП.
Юрист, известный своим участием в резонансных делах, посмеялся над тем, что Ефремову "скосили" срок на полгода (с 8 лет до 7,5 лет).
Пашаев уверен, что новый защитник Ефремова ведёт себя безграмотно. Злорадство юриста связано с тем, что его обвиняли в том, что он плохо защищал актёра.
Эльман Пашаев сказал, что законом запрещено обсуждать другого адвоката, однако он не удержался и дал работе нового защитника Ефремова не очень лестный отзыв.
"Как студент ПТУ, даже не с дипломом ПТУ", — сказал Пашаев.
Эльман Магеррам оглы Пашаев сказал, что не хотел браться за дело Ефремова, однако родственники упросили его сделать это.
"Меня умоляли и просили до утра, чтобы я за это дело взялся. Я говорил, что не хочу, — люди из шоу-бизнеса более ранимы, им нужно больше внимания", — объяснил юрист.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.