Пашаев посмеялся над тем, что Ефремову "скосили" полгода срока

Экс-адвокат Ефремова рассказал, что семья артиста очень просила его взяться за дело о смертельном ДТП.

Юрист, известный своим участием в резонансных делах, посмеялся над тем, что Ефремову "скосили" срок на полгода (с 8 лет до 7,5 лет).

Пашаев уверен, что новый защитник Ефремова ведёт себя безграмотно. Злорадство юриста связано с тем, что его обвиняли в том, что он плохо защищал актёра.

Эльман Пашаев сказал, что законом запрещено обсуждать другого адвоката, однако он не удержался и дал работе нового защитника Ефремова не очень лестный отзыв.

"Как студент ПТУ, даже не с дипломом ПТУ", — сказал Пашаев.

Эльман Магеррам оглы Пашаев сказал, что не хотел браться за дело Ефремова, однако родственники упросили его сделать это.