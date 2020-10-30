Актёры "Ленкома" передразнили мажоров Филиппа Киркорова и Давида Манукяна.

Группа, прославившаяся своими креативными видео, создала пародию на песню Киркорова и Манукяна "Ролли на руке".

Четыре актера театра "Ленком" создали свою версию песни, воспевающую сладкую жизнь звёздных мажоров.

Ребята поиздевались над пафосом "претензионной" песни короля российской эстрады, спетой совместно с бойфрендом Ольги Бузовой.

Поющие и танцующие юмористы написали свой "антипонтовый" гимн.

"Пусто на руке, очень жду з/п. Шаурма в ларьке в обычном лаваше. Роллтон в кипятке, полтосик в кошельке", — перефразировали артисты слова гламурной песни.

"Теперь понятно, отчего уже у вас стонут зайцы!" — прокомментировали забавное видео интернет-пользователи.