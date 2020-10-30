Актёры "Ленкома" передразнили мажоров Филиппа Киркорова и Давида Манукяна.
Группа, прославившаяся своими креативными видео, создала пародию на песню Киркорова и Манукяна "Ролли на руке".
Четыре актера театра "Ленком" создали свою версию песни, воспевающую сладкую жизнь звёздных мажоров.
Ребята поиздевались над пафосом "претензионной" песни короля российской эстрады, спетой совместно с бойфрендом Ольги Бузовой.
Поющие и танцующие юмористы написали свой "антипонтовый" гимн.
"Пусто на руке, очень жду з/п. Шаурма в ларьке в обычном лаваше. Роллтон в кипятке, полтосик в кошельке", — перефразировали артисты слова гламурной песни.
"Теперь понятно, отчего уже у вас стонут зайцы!" — прокомментировали забавное видео интернет-пользователи.
Ранее ребята сотрудничали с Киркоровым, сняв клип о королевском статусе пафосного певца.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.