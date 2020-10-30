Дочь Легкоступовой уверена, что мать стала жертвой домашнего насилия

Дочь исполнительницы хита "Ягода-малина" Анетта Бриль считает, что мать боялась признаться, что её избивает муж.

Анетта винит в смерти матери её супруга Юрия Фирсова. Она считает, что он запугал её мать, которая не рассказывала, что происходит у неё дома.

"К сожалению, с насилием сталкиваются очень многие женщины, но не все могут в этом признаться, потому что есть внутренний барьер — стеснение", — объяснила Бриль.

Дочь певицы рассказала, что на насилие указывает многое в доме матери — слкды крови на простыне, на полотенце, на полу. Особенно ужасает женщину гантель, завернутая кровавое полотенце.