Подписчики Литвиновой забрасывали актрису вопросами о самочувствии Земфиры.
Рената игнорировала комментарии любопытных в Instagram. Такое молчание интернет-пользователи расценили, как разрыв отношений звезды театра и кино с рок-звездой.
Хейтеры рассуждали, что если Земфира болеет коронавирусом, а Литвиновой удалось избежать заражения, то, вероятно, что женщины давно не общались.
Литвинова, впрочем, поспешила ответить на вопросы о здоровье Земфиры в Facebook.
"Земфира передает всем привет и чувствует себя хорошо", — написала актриса.
То, что она пока в строю, Литвинова периодически сообщает поклонниками в своём микроблоге.
"Женщина без номеров — в театре. Пока я не заболела, работаю. С некоторых пор почти каждый день играем и репетируем", — написала актриса.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.