Литвинова передала весточку от заболевшей COVID-19 Земфире

Подписчики Литвиновой забрасывали актрису вопросами о самочувствии Земфиры.

Рената игнорировала комментарии любопытных в Instagram. Такое молчание интернет-пользователи расценили, как разрыв отношений звезды театра и кино с рок-звездой.

Хейтеры рассуждали, что если Земфира болеет коронавирусом, а Литвиновой удалось избежать заражения, то, вероятно, что женщины давно не общались.

Литвинова, впрочем, поспешила ответить на вопросы о здоровье Земфиры в Facebook.

"Земфира передает всем привет и чувствует себя хорошо", — написала актриса.

То, что она пока в строю, Литвинова периодически сообщает поклонниками в своём микроблоге.