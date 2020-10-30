Бывшая супруга Тимати Анастасия Решетова не отстает от рэпера.
ТНТ готовится запустить проект, который является аналогом американского шоу "Топ-модель по-американски". В США шоу ведет знаменитая топ-модель Тайра Бэнкс.
В России эту роль предложили бывшей супруге Тимура Юнусова Анастасии Решетовой. Помогать Решетовой отбирать самых талантливых девушек будет Александр Гудков и Гоша Карцев.
Девушки будут бороться за приз в размере три миллиона рублей и контракт с солидным модельным агентством.
Интернет-пользователей позабавило то, что бывшие супруги будут работать на одном канале. Весной следующего года Тимати станет участником шоу "Холостяк".
Хейтеры предположили, что выбор продюсеров ТНТ обусловлен тем, что развод рэпера и модели привлёк к Решетовой острое внимание общественности.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.