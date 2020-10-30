Комментировать старания девушек, собирающихся бороться за сердце завидного холостяка Тимати, будет популярный белорусский телеведущий Дмитрий Кохно.
Интернет-пользователи отметили, что участницы проекта с удовольствием поборолись бы за сердце красавца Дмитрия Кохно. Он, по словам представительниц прекрасного пола, привлекательнее, чем сам Тимати.
Однако Кохно не обладает холостятским статусом. Шоумен примерный семьянин и любящий отец. У ведущего недавно родился второй ребёнок.
Карьера Кохно на белорусском телевидении закончилась, когда он в своём аккаунте рассказал о беспределе ОМОНовцев, устроивших погром у магазина Symbal.
В приглашении опального ведущего на российское ТВ многие увидели поддержку белорусскому народу.
Премьера шоу "Холостяк" назначена на весну следующего года.
Ранее "Правда.Ру" писала, что известные телеведущие задержаны в Минске за поддержку митингующих.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.