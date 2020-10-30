Пригожин высказался по поводу коррупции в шоу "Голос"

Передачу, которая поставила себе задачу отыскивать вокалистов-самородков, сотрясают скандалы.

Малейший намёк на то, что участник может иметь "блат" на проекте, вызывает волну общественного возмущения.

Сразу находятся лидеры общественного мнения, которые муссируют эту тему. Руководство Первого канала приняло решение бороться с такими масштабными хейтерами с помощью судебных исков.

Судом представители шоу "Голос" угрожают Стасу Садальскому, музыкальному критику Сергею Соседову и политику Максиму Сурайкину.

Впрочем, находятся и те, кто готов ручаться за честность проекта. В числе защитников шоу "Голос" выступил Иосиф Пригожин.

Продюсер уверен, что подозревать центральный телеканал страны в таких мелких коррупционных делах просто смешно.

Обвинения жюри в том, что они продвигают мелкого артиста по протекции, по убеждению Пригожина, не имеют под собой никаких оснований.