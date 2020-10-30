Билан дал совет, как замаскировать "коронавирусный чих"

Певец поделился юмористическим лайфхаком.

Победитель "Евровидение-2008" опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, в котором он объясняет, как можно артистически обыграть случайно вырвавшийся в общественном месте чих.

Певец наглядно показывает, как не навлечь на себя гнев окружающих в условиях "ковидной истерии".

На видео Билан спокойно пьёт кофе, потом неожиданно чихает, но тут же превращает чих в протяжное джазовое пение. Окружающие его люди с испугом смотрят на него, однако цель достигнута — он сумел убедить всех, что не чихает, а поёт.

Подписчики Билана тут же пошутили под его комическим скетчем.