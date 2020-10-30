Певец поделился юмористическим лайфхаком.
Победитель "Евровидение-2008" опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, в котором он объясняет, как можно артистически обыграть случайно вырвавшийся в общественном месте чих.
Певец наглядно показывает, как не навлечь на себя гнев окружающих в условиях "ковидной истерии".
На видео Билан спокойно пьёт кофе, потом неожиданно чихает, но тут же превращает чих в протяжное джазовое пение. Окружающие его люди с испугом смотрят на него, однако цель достигнута — он сумел убедить всех, что не чихает, а поёт.
Подписчики Билана тут же пошутили под его комическим скетчем.
"Ну да, они не подумают, что ты болен COVID-19, они подумают, что ты просто псих", — сострили интернет-пользователи в комментариях под постом Билана.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.