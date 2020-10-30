Комик опубликовал в своём Instagram-аккаунте снимок, который заставил подписчиков забеспокоиться о состоянии здоровья Гарика Мартиросяна.
На фото мужчина, очень похожий на директора Comedy Club, запечатлён у прилавка супермаркета.
Поклонники юмористов поняли, что перед ними не облысевший Мартиросян, только благодаря комментарию к снимку Харламова.
"У Мартиросяна в Тель-Авиве видимо родственник есть или это сам Мартиросян", — написал Гарик Харламов.
Комментаторы тут же решили поупражняться в остроумии.
"Так я и знал, все-таки он не армянин. Мартиросян еврей!" — шутят в Сети.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.