Харламов отыскал в Израиле близнеца Мартиросяна

Комик опубликовал в своём Instagram-аккаунте снимок, который заставил подписчиков забеспокоиться о состоянии здоровья Гарика Мартиросяна.

На фото мужчина, очень похожий на директора Comedy Club, запечатлён у прилавка супермаркета.

Поклонники юмористов поняли, что перед ними не облысевший Мартиросян, только благодаря комментарию к снимку Харламова.

"У Мартиросяна в Тель-Авиве видимо родственник есть или это сам Мартиросян", — написал Гарик Харламов.

Комментаторы тут же решили поупражняться в остроумии.