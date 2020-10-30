Адвокат Конкина пытается защитить честь и деловую репутацию актёра

Смерть дочери Владимира Конкина привлекла нездоровое внимание к жизни актёра, сыгравшего в легендарном советском фильме "Место встречи изменить нельзя".

Несчастный отец стал героем многих телевизионных передач, на которых его по большей части представляли не с лучшей стороны.

Сын актёра в одном из шоу обвинил отца в том, что тот не оказал ему помощи, когда он получил тяжёлые травмы позвоночника в ДТП.

Конкину приписали роман с его директором Еленой Переслени. Адвокат артиста опроверг данную информацию, уверив, что с Переслени их связывают исключительно деловые отношения.

Юрист Юлия Нитченко объяснила, что Конкин отличный семьянин, он прожил в браке супругой 39 лет. В 2010 году актёр овдовел.

Юридическая помощь понадобилась Владимиру Конкину, так как попытки выяснить причину смерти его дочери в какой-то момент переросли в поиски компрометирующих фактов против самого Конкина.

Адвокат артиста объяснила, что она подала претензию в адрес одного из федеральных каналов. Юрист ходатайствует об изъятии из публичного доступа передач, в которых артиста оклеветали и нанесли ущерб его репутации.