Агату Муцениеце "сосватали" за Марка Вдовина

Поклонники актрисы, сочувствующие женщине, пережившей развод с Павлом Прилучным, с особенным вниманием рассматривают каждого мужчину, который появляется рядом с Агатой Муцениеце.

В своём посте в Instagram актриса и ведущая сообщила о новой роли в сериале "Крюк". Муцениеце сыграет в многосерийном фильме одну из второстепенных ролей.

"Крайний съемочный день! Официально, моя героиня Анна — моя любовь!" — выразила свой восторг по поводу новой работы актриса.

Агата опубликовала десяток снимков, на одном из которых она запечатлена с актёром Марком Вдовиным.

Подписчикам актрисы понравилось как пара смотрится вместе, и они тут же начали мечтать о том, что хорошо бы, если бы Муцениеце обрела счастье в личной жизни. Кандидатуру Вдовина на роль возлюбленного актрисы интернет-пользователи вполне одобрили.

Подогрел интерес к снимку комментарий коллеги Агаты по творческому цеху.

"Нет, она уже с новым!" — прокомментировала снимок актриса Наталья Земцова.

Бывший супруг Муцениеце уже расстался со своей пассией Мирославой Карпович. Инсайдеры утверждают, что актёр подумывает о возвращении к бывшей жене.