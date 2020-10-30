Поклонники актрисы, сочувствующие женщине, пережившей развод с Павлом Прилучным, с особенным вниманием рассматривают каждого мужчину, который появляется рядом с Агатой Муцениеце.
В своём посте в Instagram актриса и ведущая сообщила о новой роли в сериале "Крюк". Муцениеце сыграет в многосерийном фильме одну из второстепенных ролей.
"Крайний съемочный день! Официально, моя героиня Анна — моя любовь!" — выразила свой восторг по поводу новой работы актриса.
Агата опубликовала десяток снимков, на одном из которых она запечатлена с актёром Марком Вдовиным.
Подписчикам актрисы понравилось как пара смотрится вместе, и они тут же начали мечтать о том, что хорошо бы, если бы Муцениеце обрела счастье в личной жизни. Кандидатуру Вдовина на роль возлюбленного актрисы интернет-пользователи вполне одобрили.
Подогрел интерес к снимку комментарий коллеги Агаты по творческому цеху.
"Нет, она уже с новым!" — прокомментировала снимок актриса Наталья Земцова.
Бывший супруг Муцениеце уже расстался со своей пассией Мирославой Карпович. Инсайдеры утверждают, что актёр подумывает о возвращении к бывшей жене.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.