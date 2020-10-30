Звезду "Универа" осудили за шутку про материнский капитал

Подписчики Анны Хилькевич не оценили её юмористический скетч.

Актриса сняла ролик, в котором пошутила над мамочками, которым обещают 600 тысяч рублей за рождение третьего ребёнка.

Сюжет ролика незамысловат. Женщина видит сообщение о размере материнского капитала. После моментального преображения она звонит супругу и поёт ему в трубку песню о том, что они "откроют бизнес, будут делать бабки, купят себе шмотки, купят себе тапки".

В Сети предположили, что может быть так Хилькевич намекает публике на скорое прибавление в её семействе. Актриса уже воспитывает двух дочерей.

Другим юмор высокооплачиваемой актрисы пришёлся не по душе. Они упрекнули Хилькевич в том, что она страшно далека от народа и не в состоянии понять проблемы простых российских женщин.

Подписчики звезды "Универа" предположили, что сумма в 600 тысяч рублей для женщины, на которой одна кофта стоит около 100 тысяч рублей, пригодна лишь для того, чтобы сходить с мужем в ресторан.