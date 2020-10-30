Ирина Понаровская судится из-за пенсии в пять тысяч рублей

Певица пытается в судебном порядке увеличить размер своей пенсии.

Пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы подтвердил, что исполнительница судится с управлением Пенсионного фонда.

Джазовая и эстрадная певица пытается заставить пенсионные органы учесть её стаж работы в филармонии города Краснодара, где она работала один год (с 1982 по 1983).

Артистка в условиях пандемии испытывает острую нужду в деньгах. Содержание недвижимости в Московской области и Эстонии дорого обходится 67-летней женщине.

Ирина Витальевна в одном из интервью говорила о том, что получает пенсию в размере пяти тысяч рублей. Гастрольные доходы певицы ПФР видимо не учитывает.

Интернет-пользователи посоветовали пенсионерке последовать примеру многих звёзд российского шоу-бизнеса. Певице рекомендуют заработать на ток-шоу, выступив с какой-нибудь скандальной мега-сенсацией.

В Сети также шутят, что Пенсионный фонд России словно разыгрывает известную басню Крылова о стрекозе и муравье. Он словно упрекает певицу, не имеющую в прошлом стабильного официального заработка.