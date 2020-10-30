Певица пытается в судебном порядке увеличить размер своей пенсии.
Пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы подтвердил, что исполнительница судится с управлением Пенсионного фонда.
Джазовая и эстрадная певица пытается заставить пенсионные органы учесть её стаж работы в филармонии города Краснодара, где она работала один год (с 1982 по 1983).
Артистка в условиях пандемии испытывает острую нужду в деньгах. Содержание недвижимости в Московской области и Эстонии дорого обходится 67-летней женщине.
Ирина Витальевна в одном из интервью говорила о том, что получает пенсию в размере пяти тысяч рублей. Гастрольные доходы певицы ПФР видимо не учитывает.
Интернет-пользователи посоветовали пенсионерке последовать примеру многих звёзд российского шоу-бизнеса. Певице рекомендуют заработать на ток-шоу, выступив с какой-нибудь скандальной мега-сенсацией.
В Сети также шутят, что Пенсионный фонд России словно разыгрывает известную басню Крылова о стрекозе и муравье. Он словно упрекает певицу, не имеющую в прошлом стабильного официального заработка.
"ПФР: Ты всё пела? Это дело: так пойди же, попляши!", — пишут по поводу ситуации Панаровской в интернете.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.