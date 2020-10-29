Ефремов передумал ехать в чувашскую колонию

Скоро для Ефремова начнутся трудовые будни.

Адвокат Ефремова Владимир Васильев объяснил, что первоначальное намерение Ефремова отсидеть срок в колонии республики Чувашии пересмотрено.

Так далеко забираться вглубь России артист побоялся, так как пересылка может плохо повлиять на здоровье артиста.

Ефремов страдает хроническими заболеваниями, поэтому благоразумнее для него было бы остаться в московском СИЗО.

Сейчас Ефремов пока не привлекается к общественно-полезному труду, однако, как только он получит официальный статус "зек", он сразу же займётся назначенным тюремным начальством фронтом работы в хозотряде.