Пир во время чумы. Кардашьян осудили за кутёж

Неплохо так погуляли. Модель с размахом отметила день рождения на острове.

Если раньше роскошные праздники звёзд шоу-бизнеса вызывали у публики интерес и тихую зависть, то теперь каждое масштабное мероприятие находит волну осуждения общественности.

Привыкшие к мега-вечеринкам звёзды не обращают внимания на объявленную пандемию, оставаясь верными своим привычкам.

На это раз на оскорбления нарвалась Ким Кардашьян, которое отметила свой 40-летний юбилей на Таите.

Обладательница шикарных форм арендовала целый остров. На курорт своих гостей Кардашьян вывезла на частом самолёте.

Ким всё же приняла меры предосторожности, так как каждого приглашённого заставили сдать несколько тестов на COVID-19 и отсидеться в двухнедельной изоляции.

Интернет-пользователи написали, что остров — подходящее место для организации "пира во время чумы".