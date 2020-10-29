Соседи Овсиенко удивляются странному поведению певицы

Поклонники исполнительницы уверены, что певицу нужно спасать.

Короткий комментарий исполнительницы, в котором она уверила поклонников, что с ней всё в порядке, показался общественности не убедительным.

Поведение Овсиенко, которая удалила свои профили в социальных сетях, вызывает всеобщее беспокойство.

Соседи звезды 90-х говорят о том, что жизнь Татьяны складывается неблагополучно. Винят во всем супруга певицы с криминальным прошлым, который три года назад вернулся из мест лишения свободы.

Новую волну слухов подогревают соседи Овсиенко. Они рассказывают, что всё чаще видят певицу с опухшим лицом. Татьяна, по их словам, всегда выходит на улицу в тёмных очках. Отмечают также, что Татьяна странно одевается в последнее время.

Ранее сообщалось, что Татьяна продала свой единственный автомобиль. Поклонники беспокоятся о судьбе недвижимости певицы. Овсиенко объясняла, что завещала свою элитную квартиру приёмному сыну и крестнику.

Интернет-пользователи делают предположения о том, что Татьяна попала в полную зависимость от мужа-рецидивиста, который прячет её от публики.