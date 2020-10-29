Журналистка рассказала, как готовятся "жареные" истории ток-шоу

Корреспондент проник "на кухню" современных скандальных ток-шоу.

Журналистка выяснила, как готовятся и под каким соусом преподносятся "жареные" истории.

Представитель СМИ выяснила, что создатели ток-шоу умеют вывести из эмоционального равновесия кого угодно.

Те, кто согласился выставить свой личный скандал на всеобщее обозрение, — реальные люди, однако они находятся у шоуменов "под колпаком". Героев перед съёмками держат в специальных гостиницах, ограничивают в связи.

Перед тем, как выпустить людей в студию, их готовят, словно к боксёрскому поединку. Специальная инструкция гласит, что человек сразу должен обрушить на оппонента все свои претензии.

В ушах у ведущих есть специальные наушники, в которые им диктуют, как лучше вызвать героев шоу на конфликт.