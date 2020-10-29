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Гвен Стефани готовится к свадьбе

Избранником Гвен Стефани стал кантри-музыкант Блэйк Шелтон. Жених младше 51-летней Гвен на семь лет.

Поклонники солистки узнали о страстном романе Стефани благодаря её посту в личном микроблоге.

Певица опубликовала снимок, на котором она страстно целуется с возлюбленным. Женщина также похвасталась кольцом, которое бойфренд ей подарил в знак помолвки.

Шелтон продублировал фото с кольцом в Instagram и написал слова благодарности в адрес будущей супруги. Он выразился очень образно, сказав, что она спасла для него 2020 год и всю оставшуюся жизнь.

Инсайдеры поведали, что пара еще не назначила дату свадебного торжества.

Это будет второй брак Гвен Стефани. Предыдущий брак Стефани с рок-музыкантом Гэвином Россдэйлом распался после 13 лет совместной жизни. Гвен родила троих детей от первого супруга.

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