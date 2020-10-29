Беременная от пришельца. Малахов превращает канал "Россия" в "РенТВ"

В погоне за рейтингом шоу Малахова уже переходит всякие границы.

На этот раз публику порадовала история о том, как женщина забеременела от пришельца.

Сетевые остряки шутят, что Малахов объединил два беспроигрышных приёма хайпа. Он смешал мистическую историю со секс-скандалом. Получился такой сельский триллер про любовь и пришельцев.

Хейтеры не упустили случая поиздеваться над тем, во что превращается шоу Малахова "Прямой эфир". Предачи, которые вёл Малахов в разное время меняют названия, однако их суть остаётся прежней.

В шоу любят выяснять отцовство, разбираться в запутанных любовных связях. История про пришельцев, вступающих в интимную связь с жителями глухого пермского села, окончательно добила зрителей.