Виктория Боня снова отдыхает в компании с Маратом Сафиным

Знаменитый теннисист Марат Сафин пользуется большой популярностью среди экс-участниц проекта "Дом-2".

Ранее в чувствах к теннисисту призналась Алёна Водонаева. Львице реалити-шоу Водонаевой не удалось привлечь внимание Сафина, а вот Виктории Бони повезло больше.

Она уже съездила в компании Марата в путешествие по Италии. Новую волну слухов о романе 40-летней Бони с ровесником Сафиным подогрели свежие снимки, которые Боня выложила в своём Instagram.

Интернет-пользователи заметили, что Боня делает всё возможное, чтобы слухи о её романе с Сафиным не ослабевали.

Инстадива подписала свой пост в микроблоге довольно игриво.

"Как я смеюсь с Маратом, так не смеюсь ни с кем", — выразила свой восторг Виктория.

Марат и Виктория не спешат объявлять себя парой, однако фолловеры с трудом верят, что их связывает просто дружба.