Кинорежиссёр в своём Instagram-аккаунте рассказал, через что ему пришлось пройти.
Организм актёра сумел перебороть болезнь, хотя, по его словам, это было непросто.
Куценко с высоты своего опыта объяснил, что коронавирус — это совсем не шутки.
Он предостерёг тех, кто поддается на успокоительные речи COVID-диссидентов. Гоша призвал верить только тем, кто сам перенёс тяжелую болезнь.
"Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!" — подписал видеообращение Куценко.
Актёр выразил благодарность медикам и всем, кто ведёт борьбу с пандемией.
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.