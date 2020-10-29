Победивший COVID-19 Гоша Куценко обратился к согражданам

Кинорежиссёр в своём Instagram-аккаунте рассказал, через что ему пришлось пройти.

Организм актёра сумел перебороть болезнь, хотя, по его словам, это было непросто.

Куценко с высоты своего опыта объяснил, что коронавирус — это совсем не шутки.

Он предостерёг тех, кто поддается на успокоительные речи COVID-диссидентов. Гоша призвал верить только тем, кто сам перенёс тяжелую болезнь.

"Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!" — подписал видеообращение Куценко.

Актёр выразил благодарность медикам и всем, кто ведёт борьбу с пандемией.