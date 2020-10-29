Представители шоу "Голос" собираются судиться с клеветниками

Первый канал намерен защищаться от лжи и несправедливых обвинений в судебном порядке.

Продюсеры проекта "Голос" заявили, что намерены защищать репутацию шоу через суд. Они намерены наказать тех, кто позволяет себе пиариться на теме отбора конкурсантов для участия в телепроекте.

Периодически возникают громкие скандалы. Судей шоу обвиняют в пристрастной оценке и в том, что они руководствуются в своём выборе "блатом".

Самый громкий скандал разразился по поводу победы в шоу "Голос" дочери Алсу. Общественность обрушилась на руководителей проекта, обвиняя их в нечестном судействе.

Последний скандал связан с тем, что слепое прослушивание с огромным успехом прошла дочка ведущего Первого канала Романа Будникова. Жюри обвинили в том, что они продвигают "своих".

Баста, который взял шефство над конкурсанткой Александрой Будниковой, уверил зрителей, что девушка покорила жюри исключительно своим талантом.

После таких инцидентов репутация проекта сильно страдает. Общественность нельзя привлечь к ответу за распространение порочащих шоу слухов, поэтому представители Первого канала выявили так называемых лидеров общественного мнения, которые "мутят воду" и способствуют распространению нелицеприятной информации.

В числе тех, кто позволил себе обвинить "Голос" в нечестном подходе в вопросах голосования, оказались актёр Станислав Садальский, музыкальный критик Сергей Соседов и лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин.