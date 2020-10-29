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Экс-жена Тимати объяснила, виновата ли свекровь в их разводе

Личность матери рэпера незаметно перекочевала в медиапространство.

Экс-жена Тимати объяснила, виновата ли свекровь в их разводе

Хейтеры поговаривают о том, что мать оказывает огромное влияние на Тимати. Если о других матерях звёзд шоу-бизнеса публика осведомлена мало, то мать рэпера Симона Яковлевна заставила о себе заговорить.

Восточные нравы, царящие в еврейско-татарской семье, дали поклонникам Тимура Юнусова повод говорить о строгости, которую проявила свекровь к своей невестке Анастасии Решетовой. Многие уверены, что именно Симона Яковлевна поспособствовала расставанию Тимура с женой.

Поговаривали, что резковатая и независимая Решетова не смогла угодить матери, которая души не чает в своём звёздном сыне.

Бывшая жена рэпера впервые объяснила, что она думает по этому поводу.

Анастасия уверила подписчиков, что не винит свекровь в том, что её брак распался. Она уверена, что если бы связь была по-настоящему сильная, то ничто не смогло бы разрушить их отношения.

"Нет, в этом виноваты только мы сами", — сказала Решетова.

Кроме того, Решетова убеждена, что мама Тимати не имеет того влияния на сына, которое её склонны приписывать.

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