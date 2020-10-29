Личность матери рэпера незаметно перекочевала в медиапространство.
Хейтеры поговаривают о том, что мать оказывает огромное влияние на Тимати. Если о других матерях звёзд шоу-бизнеса публика осведомлена мало, то мать рэпера Симона Яковлевна заставила о себе заговорить.
Восточные нравы, царящие в еврейско-татарской семье, дали поклонникам Тимура Юнусова повод говорить о строгости, которую проявила свекровь к своей невестке Анастасии Решетовой. Многие уверены, что именно Симона Яковлевна поспособствовала расставанию Тимура с женой.
Поговаривали, что резковатая и независимая Решетова не смогла угодить матери, которая души не чает в своём звёздном сыне.
Бывшая жена рэпера впервые объяснила, что она думает по этому поводу.
Анастасия уверила подписчиков, что не винит свекровь в том, что её брак распался. Она уверена, что если бы связь была по-настоящему сильная, то ничто не смогло бы разрушить их отношения.
"Нет, в этом виноваты только мы сами", — сказала Решетова.
Кроме того, Решетова убеждена, что мама Тимати не имеет того влияния на сына, которое её склонны приписывать.
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.