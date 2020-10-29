Победившая онкологию Юлия Волкова из "Тату" возвращается на сцену

Сразу две солистки легендарной группы объявились после длительного перерыва.

Недавно в медиапространстве появилась рыженькая из "Тату" Лена Катина. Девушка дала несколько интервью и появилась на некоторых публичных мероприятиях.

Вслед за ней напомнила о себе вторая солистка скандально известного дуэта "нулевых" Юлия Волкова.

Певица долгое время боролась с раком щитовидки и перенесла несколько операций. По словам друга звезды двухтысячных, голос Волковой изменился в лучшую сторону после оперативного вмешательства.

Волкова примет участие в проекте, в котором будут вспоминать забытых звёзд российской эстрады. Победа над болезнью внушила Волковой уверенность в своих силах.

"Когда её пригласили, долго раздумывала — а вдруг не потянет? Все-таки она молчала почти пять лет, а тут надо петь, удивлять зрителей и членов жюри", — рассказал один из знакомых экс-солистки группы "Тату".

Поклонники певицы порекомендовали ей бережнее относиться к собственному здоровью и не перегружать себя.