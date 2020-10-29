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"У нас уже не было секса": Харламов - о причинах развода с Асмус

Харламов отвечает на вопросы о разводе, а Асмус отшучивается.

"У нас уже не было секса": Харламов - о причинах развода с Асмус

Расставание резидента Comedy Club и актрисы Кристины Асмус не было сопряжено с громким скандалом.

Известие о разводе стало настолько неожиданным для общественности, что лишённые пищи для слухов интернет-пользователи стали выдвигать свои версии. В Сети предполагали, что на развод супругов толкнула измена. В этом были склонны подозревать Гарика.

Юморист в очередной раз объяснил, почему их брак с Асмус распался. Харламов разочаровал хейтеров, лишив публику сенсаций и "африканских страстей".

В Youtube-шоу "Без Души" Харламов поведал довольно пресную историю из разряда "не сошлись характером".

Гарик рассказал, что чувства их незаметно угасали. Они перестали с женой понимать друг друга. Это привело к тому, что интимная жизнь супругов свелась на нет.

"У нас уже не было секса и той искры, что раньше", — объяснил Харламов.

Асмус пока не давала подробных интервью на эту тему, однако она отдала себя "во власть" фолловеров, дав обещание отвечать на вопросы поклонников в Instagram. На днях актриса объяснила, что вышла замуж за Харламова "для галочки".

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