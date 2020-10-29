Звезда сериала "Моя прекрасная няня" считает, что Корчевникову угрожает опасность.
Актёр считает, что ведущему нужно сделать тест на коронавирус, так как он недавно общался в своей передаче "Судьба человека" с гостьей, которая болеет тяжёлой формой COVID-19.
Жигунов с интересом посмотрел эфир передачи, так как главной героиней шоу стала его бывшая супруга Вера Новикова.
В числе прочих перепетий своей судьбы Новикова рассказала об изменах Жигунова.
Актёр, которого поминали недобрым словом в передаче, посоветовал Корчевникову опасаться, так как подруга его экс-супруги, которая тоже была на передаче, больна коронавирусом.
"У лучшей подруги семьи 25% поражения легких и подтверждённый коронавирус. (…) Боря, через полгода антитела исчезают, ты хочешь стать первым повторно заразившимся ведущим?" — сказал Сергей Жигунов.
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.