Жигунов предрёк Корчевникову повторное заражение COVID-19

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" считает, что Корчевникову угрожает опасность.

Актёр считает, что ведущему нужно сделать тест на коронавирус, так как он недавно общался в своей передаче "Судьба человека" с гостьей, которая болеет тяжёлой формой COVID-19.

Жигунов с интересом посмотрел эфир передачи, так как главной героиней шоу стала его бывшая супруга Вера Новикова.

В числе прочих перепетий своей судьбы Новикова рассказала об изменах Жигунова.

Актёр, которого поминали недобрым словом в передаче, посоветовал Корчевникову опасаться, так как подруга его экс-супруги, которая тоже была на передаче, больна коронавирусом.