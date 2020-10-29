Контакта не было. Литвинова игнорирует вопросы о Земфире

Подписчики забросали Ренату Литвинову вопросами о здоровье Земфиры.

Напрасно фолловеры взывали к Литвиновой с просьбами рассказать о самочувствии звезды отечественной рок-музыки Замфиры, которая вслед за многими представителями отечественного шоу-бизнеса заболела коронавирусом.

В представлениях общественности Рената Литвинова и Земфира по-прежнему тесно дружат, однако, вероятно, что это не так.

Выводы, что отношения актрисы и певицы в прошлом, подписчики Литвиновой сделали, исходя из того, что Рената избежала заражения COVID-19 и даже не была посажена на карантин как контактная.

Актриса в своём Instagram сообщила о том, что 28 октября сыграет в постановке "Северный ветер", в котором её партнёром по сцене станет Павел Табаков.