Подписчики забросали Ренату Литвинову вопросами о здоровье Земфиры.
Напрасно фолловеры взывали к Литвиновой с просьбами рассказать о самочувствии звезды отечественной рок-музыки Замфиры, которая вслед за многими представителями отечественного шоу-бизнеса заболела коронавирусом.
В представлениях общественности Рената Литвинова и Земфира по-прежнему тесно дружат, однако, вероятно, что это не так.
Выводы, что отношения актрисы и певицы в прошлом, подписчики Литвиновой сделали, исходя из того, что Рената избежала заражения COVID-19 и даже не была посажена на карантин как контактная.
Актриса в своём Instagram сообщила о том, что 28 октября сыграет в постановке "Северный ветер", в котором её партнёром по сцене станет Павел Табаков.
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.